Американская студия Warner Bros. зарегистрирует свой логотип в России

Американская киностудия Warner Bros. Entertainment подала заявку на регистрацию своего знаменитого логотипа с буквами WB в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В России Warner Bros. планирует от своего имени производить и показывать фильмы, транслировать их в интернете, показывать в кинотеатрах, а также создавать компьютерные игры, продавать одежду и проч. Также, согласно заявке, концерн сможет собирать информацию в базы данных, заниматься рекламой и создавать социальные сети.

Киностудия Warner Bros. ушла из РФ после начала военной операции на Украине. В июле 2024 года, отмечает агентство «Москва», компания решила ликвидировать свое юридическое лицо в России.

7 августа сообщалось, что французский бренд Christian Dior вернется в Россию. Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотипа со стилизованным изображением букв C и D.

До этого стало известно, что в России снова откроются магазины Hugo Boss. Предполагается, что 19 магазинов вернутся к работе одновременно и «ничем не будут отличаться от старых».

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