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Названа еще одна жертва обманувшей Долину мошенницы

112: задержанная по делу о мошенничестве Долиной обманула женщину на 2,7 млн рублей

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ulybka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Обвиняемая в хищении 200 млн рублей у Ларисы Долиной Анжела Цырульникова обманула еще одну женщину. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Еще одной жертвой Цырульниковой стала 60-летняя Галина К. Женщине позвонили и представились сотрудниками ФСБ, а потом попросили у нее 2,7 миллиона рублей. Галина отдала деньги мошенникам. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Цырульникова уже дала признательные показания по данному делу.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Следствие уже установило, добавила она, что мошенники находятся на территории Украины. Они, говорит звезда, выложили в соцсетях якобы от нее «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее в деле с квартирой Долиной появилась нейросеть.

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