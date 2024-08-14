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В профсоюзе актеров ответили на возмущения Поплавской о «разврате» Асмус

Актер Кирис предложил Поплавской обратиться в органы из-за спектаклей с Асмус

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Председатель правления Межрегионального независимого профессионального союза актеров театра и кино Денис Кирис заявил в беседе с NEWS.ru, что зрители могут оценивать по-разному спектакли театра Ермоловой «Леди Макбет Мценского уезда» и «Неидеальный Че» с артисткой Кристиной Асмус.

Известно, что постановками возмутилась актриса Яна Поплавская. Она обвинила Асмус в «разврате». Кирис отметил, что такая реакция может быть субъективным мнением звезды фильма «Про Красную Шапочку». Он предложил Поплавской обратиться в правоохранительные органы, чтобы там проверили спектакли на наличие «разврата».

«Кто-то может дать оценку, что это непристойно. Это могут быть эмоции актрисы Поплавской. Она так увидела, но, может быть, на самом деле там ничего такого нет. Если она дает такую оценку, тогда надо, наверное, ей обращаться в правоохранительные органы, чтобы там это оценили», — отметил актер.

В июле в сети завирусилось видео, на котором Кристина Асмус изображает половой акт в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» на сцене Театра Ермоловой. Известно, что на постановке стоит ограничение «18+».

Ранее сестра Кристины Асмус вспомнила, как была каскадером актрисы.

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