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Стало известно, сколько Валерия получит за бесплатный концерт в Тюмени

72.ru: бесплатный концерт Валерии обошелся организаторам в 5,7 млн рублей

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Личный архив Валерии

Певица Валерия получила 5,7 млн рублей за бесплатный концерт в Тюмени. Об этом сообщает 72.ru.

Валерия вместе с филармоническим оркестром споет на праздновании 80-летия Тюменской области. Концерт будет бесплатным для жителей и гостей города. По словам директора областного департамента культуры Елены Майер, они не потратили ни рубля на приезд артистки из областного бюджета. Ее выступление профинансировала компания «Фармасинтез-Тюмень».

«Тюменский филармонический оркестр — один из ведущих профессиональных коллективов региона. Выбор звезды был основан на популярности артиста, его исполнительском мастерстве, желании и готовности выступить на одной сцене с оркестром. Народная артистка России Валерия имеет большой опыт таких выступлений, у нее есть оркестровые партитуры своих композиций», — отметила Майер.

В мае Валерия назвала себя категорической противницей пластических операций в 30 лет.

Валерия подчеркнула, что в нынешнее время ценится естественная внешность, поэтому она не понимает, зачем девушки идут на пластику. Она ужаснулась от того, что сейчас к пластическим хирургам ходят, как «на массаж». В то же время певица не исключила, что хирургическое вмешательство допустимо в некоторых случаях.

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