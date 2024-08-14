Бэнкси завершил серию работ с животными в Лондоне

Художник Бэнкси завершил в Лондоне свою серию уличных работ, посвященных животным. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на команду деятеля искусств.

Последняя работа появилась на ставнях Лондонского зоопарка и изображает гориллу, приподнимающую занавес, из-под которого вылезает тюлень, а вокруг летают птицы. На темном фоне также видны глаза других животных.

С 5 августа каждый день художник добавлял новые изображения животных. Героями его работ стали козел, слоны, обезьяны, волк, пеликаны, кошки, пираньи и носорог.

Дэниел Симмондс, менеджер по работе с животными Лондонского зоопарка, охарактеризовал новое изображение как «блестящее» и отметил, что зоопарку приятно разделить культовый статус Бэнкси. Он добавил, что сотрудники зоопарка не знали о планах художника.

«Это часть удивительной загадки Бэнкси, и именно поэтому так волнительно было прийти сюда сегодня утром», — сказал Симмондс. Он также сообщил, что работу собираются сохранить, вокруг нее установили барьер и организовали охрану.

Некоторые другие работы из этой серии были повреждены или демонтированы. Например, изображение носорога на стене над припаркованным Nissan Micra было испорчено вандалами, они добавили белой краской знак доллара и букву «V». Автомобиль был убран с этого места.

Заброшенный рекламный щит с изображением потягивающейся кошки также был снят по соображениям безопасности.

Ранее Бэнкси подтвердил, что пираньи — его седьмое произведение искусства с животными в Лондоне.