Значительную часть от похищенных денег Долина перевела мошенникам сама

Певица Лариса Долина сама перевела значительную сумму из более чем 200 миллионов рублей, похищенных телефонными мошенниками. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

«Следствием установлено, что из более 200 млн рублей, похищенных телефонными мошенниками, значительную часть Долина перевела самостоятельно», — отметил источник агентства.

Поддаваясь уловкам аферистов, отметил источник, Долина ходила в банки и зачисляла свои накопления на счета, которые ей называли.

До этого Долина рассказывала, что стала жертвой мошенников, находящихся на территории Украины, и ее признали потерпевшей по уголовному делу.

Как пишут СМИ, Долина якобы продала свою квартиру в центре Москвы и перевела деньги мошенникам. В квартиру пытались попасть «новые владельцы», утверждающие, что уже оплатили недвижимость.

На текущий момент курьер мошенников, которые обманули российскую певицу Ларису Долину с продажей квартиры, обжаловала арест.

До этого министерство внутренних дел возбудило уголовное дело из-за аферы с квартирой российской певицы Ларисы Долиной в Москве, курьер мошенников была задержана.

Ранее юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру.