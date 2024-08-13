Курьер мошенников, обманувших Долину, арестована

Суд арестовал курьера мошенников, которые обманули российскую певицу Ларису Долину с продажей квартиры. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Цырульниковой А. Н., обвиняемой в причастности к хищению 200 млн рублей у Долиной», — сообщили источники агентства.

До этого министерство внутренних дел возбудило уголовное дело из-за аферы с квартирой российской певицы Ларисы Долиной в Москве, курьер мошенников была задержана..

13 августа Лариса Долина подтвердила, что ее «развели» мошенники. По словам певицы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Следствие уже установило, добавила она, что мошенники находятся на территории Украины. Они, говорит звезда, выложили в соцсетях якобы от нее «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

Ранее юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру.