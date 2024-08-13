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Телефонные мошенники полгода обманывали Долину, сообщил источник

РИА: телефонные мошенники полгода убеждали Долину перевести им деньги

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Илья Питалев/РИА Новости

Телефонные мошенники в течение полугода обманывали артистку Ларису Долину и уговаривали перевести им сбережения и средства от продажи квартиры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Сообщается, что настойчивые звонки от мошенников поступали певице регулярно в период с апреля по август. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Они уговаривали ее перевести свои деньги под предлогом сохранения их в безопасности, в то числе полученные от продажи квартиры в Москве, отчужденной мошенниками. Таким образом, общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

До этого певица Мариам Мерабова поддержала народную артистку России Ларису Долину.

13 августа Лариса Долина подтвердила, что ее «развели» мошенники. По словам певицы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Следствие уже установило, добавила она, что мошенники находятся на территории Украины. Они, говорит звезда, выложили в соцсетях якобы от нее «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

Ранее юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру.

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