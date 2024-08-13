Дело с аферой вокруг квартиры Долиной стало уголовным

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело из-за аферы с квартирой российской певицы Ларисы Долиной в Москве. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В августе текущего года в Управление внутренних дел Центрального округа города Москвы поступило обращение от гражданки о том, что она получила ряд телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении нее мошеннические действия», — пишет Волк.

Представитель МВД также сообщила, что Долина перевела мошенникам деньги с продажи квартиры как на счета, так и наличными посредством курьера.

При этом также стало известно, что курьер мошенников была задержана.

13 августа Лариса Долина подтвердила, что ее «развели» мошенники. По словам певицы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Следствие уже установило, добавила она, что мошенники находятся на территории Украины. Они, говорит звезда, выложили в соцсетях якобы от нее «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

Ранее юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру.