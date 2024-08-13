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Полиция задержала курьера, которая везла деньги мошенникам, обманувшим Долину

МВД: сотрудники полиции поймали курьера мошенников, обманувших Долину

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larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Полиция задержала курьера, которая везла деньги мошенникам, обманувшим певицу Ларису Долину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Уголовное дело возбуждено в день обращения заявительницы. В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам», — сообщила Волк.

До этого певица Мариам Мерабова поддержала народную артистку России Ларису Долину.

13 августа Лариса Долина подтвердила, что ее «развели» мошенники. По словам певицы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Следствие уже установило, добавила она, что мошенники находятся на территории Украины. Они, говорит звезда, выложили в соцсетях якобы от нее «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

Ранее юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру.

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