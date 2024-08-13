Звезда «Слова пацана» снялся в «Спокойной ночи, малыши!»: «Легенды»

Актер Рузиль Минекаев рассказал в Telegram-канале, что стал гостем программы «Спокойной ночи, малыши!».

Выпуск с Минекаевым выйдет в сентябре. Артист предстанет в образе сказочного героя Кощея.

«Легенды! Раньше смотрел на них с экрана, а сегодня провели передачу вместе. Жаль, что Хрюша был в отъезде», — поделился актер.

Рузиль Минекаев стал известен после роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В мае артист оказался в числе победителей рейтинга российского Forbes «30 до 30» в категории «Искусство» в 2024 году.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает годовалого сына Рэмиля.

Минекаев рассказывал, что занимал у матери деньги для переезда в Москву. Мать одолжила артисту 110 тысяч рублей, чтобы он мог обустроиться в столице России. По словам актера, первое время он снимал комнату «с каким-то алкашом» и трудился на двух работах без выходных.

Ранее звезда «Слова пацана» пригрозила судом хакеру, слившему номера ее фанатов.