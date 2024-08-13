Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь Заворотнюк рассказала, как похудение стало для нее мучением

Дочь актрисы Заворотнюк призналась, что маниакально тренируется и худеет

close
100%
anna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, как похудение стало для нее мучением. О своей борьбе за фигуру она поговорила с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя блогерша призналась, что иногда начинает маниакально худеть и тренироваться каждый день.

«Каждый день тренироваться, питаться листьями салата и куриной грудкой на пару. Естественно, это очень быстро надоедает и превращается в мучение», — написала она.

Девушка призвала ко всему подходить с адекватным настроем, прислушиваться к себе и тогда рассчитывать на результат тренировок.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. В 2019 году у звезды сериала «Моя прекрасная няня» была обнаружена глиобластома — агрессивная опухоль головного мозга.

Накануне Анна Заворотнюк рассказала, как нашла в себе силы жить после потери матери.

Ранее блогерша Таня Шишова, воспитывающая «особенного» сына, пожаловалась на нестабильное состояние и усталость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами