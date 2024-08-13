Дочь Заворотнюк рассказала, как похудение стало для нее мучением

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, как похудение стало для нее мучением. О своей борьбе за фигуру она поговорила с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя блогерша призналась, что иногда начинает маниакально худеть и тренироваться каждый день.

«Каждый день тренироваться, питаться листьями салата и куриной грудкой на пару. Естественно, это очень быстро надоедает и превращается в мучение», — написала она.

Девушка призвала ко всему подходить с адекватным настроем, прислушиваться к себе и тогда рассчитывать на результат тренировок.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. В 2019 году у звезды сериала «Моя прекрасная няня» была обнаружена глиобластома — агрессивная опухоль головного мозга.

Накануне Анна Заворотнюк рассказала, как нашла в себе силы жить после потери матери.

Ранее блогерша Таня Шишова, воспитывающая «особенного» сына, пожаловалась на нестабильное состояние и усталость.