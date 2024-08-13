Надежда Сысоева ответила на слухи об онкологическом заболевании

Актриса и юмористка Надежда Сысоева назвала в Telegram-канале неправдой слухи о том, что больна раком.

Сысоева призналась, что у нее было подозрение на онкологическое заболевание, однако оно не подтвердилось.

«Это показал МРТ с раствором. Важно следить за своим здоровьем, вовремя наблюдать и не бояться врачей. Я это делаю регулярно», — отметила юмористка.

В июне Сысоева рассказала, что ей провели операцию по удалению опухоли в груди. Артистка не стала делиться подробностями своего диагноза. Она поблагодарила подруг, которые постоянно были на связи и поддерживали в трудную минуту.

В июле Сысоева пожаловалась, что поправилась после операции. Она набрала вес из-за антибиотиков и других лекарств. Артистка не могла месяц заниматься спортом, так как восстанавливалась после удаления опухоли в груди. Также у звезды появились проблемы с кожей лица и тела.

По словам Сысоевой, она перестала чувствовать на себе взгляды мужчин, что ее сильно расстраивает. Актриса заявила, что выглядит как «бледная поганка в big size футболке».

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