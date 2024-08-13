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Алексей Воробьев вспомнил, как влюбился в поезде: «Готов быть снизу»

Певец Алексей Воробьев заявил, что грустит из-за несостоявшегося романа в поезде

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Кадр из шоу/ТНТ

Певец и актер Алексей Воробьев рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как влюбился в поезде.

Воробьев вспомнил, как сел в купе и за ним вошла красивая девушка. Артист признался, что с трудом «сдерживал ликование в глазах и радость в сердце» при виде ее.

«Она оглянулась и сказала: «Я сверху». На это я ответил: «Ничего не имею против, готов быть снизу». Мы вместе посмеялись, начался флирт», — поделился певец.

По словам Воробьева, позже выяснилось, что он перепутал купе, поэтому ему пришлось покинуть незнакомку. Актер отметил, что затем ехал без попутчиков. Он признался, что до сих пор вспоминает о той девушке и грустит.

«И вот теперь два одиноких сердца едут в одном поезде. Она где-то там, возможно, уже с кем-то, а я один грущу. Думаю, может, стоит пойти и легонько постучать посреди ночи в дверь, сказать: «Мадам, я здесь». Может быть, судьба снова зло подшутила надо мной? Или же уберегла от очередной глупости в жизни?» — рассказал певец.

В августе 2023 года Воробьев признался в интервью «Газете.Ru», что у него нет постоянных отношений. Однако он уточнил, что это не значит, что каждую ночь он проводит в одиночестве. Артист также признался, что рассмотрел бы предложение еще раз сняться в «Холостяке» — реалити-шоу о поиске любви.

Ранее Воробьев рассказал, что перенес инсульт во время работы в Голливуде.

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