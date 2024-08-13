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Представитель Долиной подтвердил, что певица стала жертвой мошенников

Представитель Долиной Пудовкин: случай с мошенничеством расследуют спецслужбы РФ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Расследование инцидента с мошенничеством в отношении певицы Ларисы Долиной в настоящее время идет, в ситуации разбираются силовики. Об этом РИА Новости заявил представитель артистки Сергей Пудовкин.

«Тут я могу сказать только, что эта история контролируется и находится под очень большим наблюдением специальных служб и правоохранителей, которые занимаются и будут заниматься решением этих вопросов», — рассказал Пудовкин.

13 августа стало известно, что группа неизвестных в районе 10:00 мск попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Эти люди проникли на закрытую территорию элитного дома и утверждали, что они собственники жилья. Позднее полиция задержала пятерых человек около квартиры исполнительницы.

Как уточнял Life со ссылкой на SHOT, певица продала квартиру мошенникам. По данным канала, речь идет о пятикомнатной квартире в районе Хамовники. Ее площадь составляет 236 кв. м, а стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.

Сама Долина позднее подтвердила, что стала жертвой мошенников, которые могут находиться на территории Украины. Она рассказала, что стала потерпевшей в уголовном деле, а на ее квартиру наложен арест.

Ранее Пригожин заявил, что государство не должно оставлять Долину наедине с мошенниками.

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