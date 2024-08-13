Юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру

Певица Лариса Долина может не получить деньги за проданную с подачи мошенников квартиру в Москве или вернуть само жилье, если личности аферистов не установят. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Александр Добровинский.

По его словам, оспаривать такие сделки можно только с человеком или организацией, с которыми есть диалог в рамках гражданского процесса.

«В рамках уголовного дела человек (в данном случае — Долина), может подать гражданский иск и предъявить все требования по возмещению ущерба, возврату квартиры и так далее», — сказал Добровинский.

Он также уточнил, что покупатели недвижимости также могут считаться пострадавшей стороной, если они не были связаны с мошенниками.

Накануне сообщалось, что группа неизвестных в районе 10 утра попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Эти люди проникли на закрытую территорию элитного дома и утверждали, что они собственники жилья. Позднее полиция задержала пятерых человек около квартиры исполнительницы.

Life со ссылкой на SHOT писал, что певица продала квартиру мошенникам. По данным канала, речь идет о пятикомнатной квартире в районе Хамовники. Ее площадь составляет 236 кв. м, а стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.

Ранее Лариса Долина заявила, что ее развели мошенники с Украины.