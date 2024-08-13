Квартиру Долиной купила мать-одиночка

Квартиру народной артистки России Ларисы Долиной купила мать-одиночка — 34-летняя Полина Л. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Полина сейчас официальная собственница недвижимости, она сама могла стать жертвой мошенников и купить у них квартиру.

Женщина в разводе, она работала в московской инженерно-консалтинговой компании и, по версии следствия, вряд ли смогла бы себе позволить элитную недвижимость даже в ипотеку.

Если Долина докажет, что ее обманули мошенники, то суд может оставить недвижимость за певицей.

«В случае если Лариса Долина не подписывала соответствующие документы, кроме того, от ее лица никто не вправе был продавать недвижимость, то, безусловно, сделка будет аннулирована судом. Покупателям квартиры для возврата своих денег придется подавать в суд, конечно, не на госпожу Долину, а на продавца — непосредственно того, с кем они подписали договор купли-продажи», — прокомментировал ситуацию адвокат Александр Добровинский.

По мнению Добровинского, велик риск, что в этом деле будут только потерпевшие и убытки.

13 августа стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Эти люди проникли на закрытую территорию элитного дома и утверждали, что они собственники жилья. Позднее полиция задержала пятерых человек около квартиры исполнительницы.

Как уточнял Life, певица продала квартиру мошенникам. По данным канала, речь идет о пятикомнатной квартире в районе Хамовники. Ее площадь составляет 236 кв. м, а стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.

Ранее Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников, которые могут находиться на территории Украины.