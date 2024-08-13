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Звезда «Слова пацана» пригрозила судом хакеру, слившему номера ее фанатов

Актриса Анна Пересильд призвала мошенника перестать сливать номера ее фанатов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Пересильд обратилась в Telegram-канале к хакеру, который сливает номера ее фанатов.

По словам Пересильд, мошенник ворует личные данные ее поклонников, взламывает их аккаунты и сливает их в сеть. Она призвала неизвестного остановиться и пригрозила ему судом.

«Пока дело не дошло до чего-то серьезного, я потерплю и дам вам время остановиться. Но еще чуть-чуть, и я приму меры. Советую вам закончить это все по-хорошему, без судебных разбирательств», — заявила артистка.

Как отметила Пересильд, мошенник глубоко ошибается, если рассчитывает получить со взлома деньги и удовольствие.

«Если я на самом деле начну искать ваши личные данные, как с вами связаться, то последствия будут печальными и грустными. Поверьте вы мне», — заключила актриса.

Анна Пересильд стала известна по роли Айгуль в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, которые состояли в отношениях на протяжении нескольких лет.

Ранее звезда «Слова пацана» вспомнил, на съемки в какой сцене долго решался.

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