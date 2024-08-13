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Харламов рассказал о «жанровом тупике» в российском кино

Комик Харламов заявил, что в России снимают одни сказки

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Надежда Лебедева/Global Look Press

Комик, актер и шоумен Гарик Харламов пожаловался в интервью РБК на «жанровый тупик» в российском кино.

Харламов отметил, что сейчас отечественное кино проходит период взлета, однако снимаются только сказки. По мнению артиста, в России часто бывает «жанровый тупик». Он привел в пример то, что раньше были популярны фильмы о войне. Комик призвал кинематографистов работать над другими проектами, а не только над сказками.

«У нас даже на Новый год всю кассу собрал «Т-34». Сколько жанров, в которых можно так много всего придумать! Снимите классный фильм ужасов. Жанров-то тьма, как и тем. Надо реализовывать», — поделился юморист.

8 августа Гарик Харламов признался, что не хочет играть в драме. Артист считает, что ему нужно вырасти для драматической роли. Он напомнил, что не имеет профессионального актерского образования. Юморист отметил, что обожает озвучивать мультфильмы и понимает, как вести себя в комедии.

Харламов признался, что ему сложно представить себя в серьезном, драматическом проекте по типу фильма Ларса фон Триера «Догвилль». Комик опасается, что может «опошлить» картину своим присутствием. Шоумен заявил, что является заложником своего амплуа.

Ранее Харламов заявил об упадке юмора в США.

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