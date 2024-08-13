Лариса Долина заявила, что ее развели мошенники с Украины

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила, что ее «развели» мошенники. Видео о случившемся она разместила в своем Telegram-канале.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», — заявила она.

По словам Долиной, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Следствие уже установило, добавила она, что мошенники находятся на территории Украины. Они, говорит звезда, выложили в соцсетях якобы от нее «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

Других комментариев Долина давать не стала и попросила журналистов не беспокоить ее.

Накануне стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра 13 августа попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Злоумышленники проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды. Они называли жилье своей собственностью.

Позднее полиция задержала пять человек. «Новых собственников» арестовали возле квартиры исполнительницы.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин предсказал судьбу проданной мошенниками квартиры Долиной.