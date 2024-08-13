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Звездный адвокат Жорин предсказал судьбу проданной квартиры Долиной

Адвокат Жорин: Лариса Долина может лишиться квартиры и денег

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звездный адвокат Сергей Жорин предсказал судьбу проданной мошенниками квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Его цитируют «Страсти».

Предположительно, певица могла совершить сделку по продаже жилья и перевела все вырученные деньги на счет мошенников. Жорин назвал эту схему обмана распространенной в последнее время.

Он объяснил, что часто мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что проводят специальные оперативные мероприятия по поимке других мошенников. При этом жертву предупреждают об уголовной ответственности за разглашение данных, после чего предлагают перевести деньги на «безопасный счет» и «поймать аферистов».

Жорин отметил, что теперь правоохранители будут выяснять, были ли покупатели как-то связаны с мошенниками.

«Если нет, то покупатели будут признаны добросовестными приобретателями и квартира останется у них. И, к сожалению, деньги вряд ли получится вернуть. Потому что зачастую их выводят за пределы России», — констатировал адвокат.

Накануне стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра 13 августа попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Злоумышленники проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды. Они называли жилье своей собственностью.

Позднее полиция задержала пять человек. «Новых собственников» арестовали возле квартиры исполнительницы.

Ранее Лариса Долина оправдалась за оскорбление подписчика.

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