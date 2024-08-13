Звездный адвокат Жорин предсказал судьбу проданной квартиры Долиной

Звездный адвокат Сергей Жорин предсказал судьбу проданной мошенниками квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Его цитируют «Страсти».

Предположительно, певица могла совершить сделку по продаже жилья и перевела все вырученные деньги на счет мошенников. Жорин назвал эту схему обмана распространенной в последнее время.

Он объяснил, что часто мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что проводят специальные оперативные мероприятия по поимке других мошенников. При этом жертву предупреждают об уголовной ответственности за разглашение данных, после чего предлагают перевести деньги на «безопасный счет» и «поймать аферистов».

Жорин отметил, что теперь правоохранители будут выяснять, были ли покупатели как-то связаны с мошенниками.

«Если нет, то покупатели будут признаны добросовестными приобретателями и квартира останется у них. И, к сожалению, деньги вряд ли получится вернуть. Потому что зачастую их выводят за пределы России», — констатировал адвокат.

Накануне стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра 13 августа попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Злоумышленники проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды. Они называли жилье своей собственностью.

Позднее полиция задержала пять человек. «Новых собственников» арестовали возле квартиры исполнительницы.

Ранее Лариса Долина оправдалась за оскорбление подписчика.