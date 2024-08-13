Зять Владимира Машкова разгуливает в платье по улицам США

Зятя Владимира Машкова, пианиста Александра Слободяника, заметили в женском образе в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Самые СЛИВки».

По данным Telegram-канала, супруг актрисы Марии Машковой разгуливал в платье и с макияжем по американским улицам. На приложенном к посту фото глаза мужчины скрыты за очками-авиаторами, голову украшает диадема, а также образ дополняют большие серьги. Предположительно, снимок сделан во время одного из пикетов, поскольку в кадр попали части плакатов.

Машкова и Слободяник состоят в браке почти 15 лет. У пары двое детей: они воспитывают 13-летнюю Стефанию и 12-летнюю Александру. Знаменитость уже несколько лет живет с семьей в США, но до начала СВО она прилетала в Россию ради работы. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. Артистка отмечала, что спокойно оставляла детей с их отцом и уезжала на съемки.

10 ноября 2023 года стало известно, что Машкова получила гражданство США. В апреле нынешнего года актриса также рассказала о разрушенных отношениях с отцом.

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