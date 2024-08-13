Основатель «Коррозии металла» находится в больнице после задержания в Новороссийске

Лидер российской группы «Коррозия Металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил в беседе с RTVI о своем задержании в Новороссийске.

«Типа фальшивые деньги», — пояснил причину случившегося музыкант.

Как отмечает RTVI, Троицкий заявил в комментарии, что его «арестовали» в Новороссийске. Однако издание предполагает, что музыканта только задержали, поскольку решение об аресте принимает суд.

Также Троицкий сообщил, что сейчас находится в больнице с сотрясением мозга. Других деталей касательно этого музыкант сообщать не стал.

10 августа состоялся концерт Сергея Троицкого в Новороссийске. Музыкант выступал на мероприятии со своим проектом «Паук Оркестр».

В апреле нынешнего года на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидер коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей. Силовики ворвались в клуб, раздевали посетителей и искали у них татуировки.

Директор группы Мария Рунова объяснила, что силовиков заинтересовал мерч группы — на нем были нарисованы «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». В тот же день стало известно, что суд оштрафовал Троицкого за демонстрацию нацистской символики на 1 тысячу рублей. Его признали виновным в административном правонарушении. На такую же сумму были оштрафованы задержанные музыканты.

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