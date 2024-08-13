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Ларису Долину развели мошенники на 100 млн рублей

Shot: певица Лариса Долина продала мошенникам свою квартиру в центре Москвы

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larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Лариса Долина продала мошенникам квартиру в Москве, возле которой недавно задержали пять человек, называвших себя новыми владельцами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, исполнительница также перевела злоумышленникам более 100 млн рублей. Точная сумма сделки неизвестна. Сейчас правоохранительные органы разыскивают мошенников.

Речь идет, отмечает SHOT, о столичной пятикомнатной квартире Долиной в районе Хамовники. Ее площадь составляет 236 кв.м., а стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.

Накануне стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра 13 августа попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Злоумышленники проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды. Они называли жилье своей собственностью.

Позднее полиция задержала пять человек. «Новых собственников» арестовали возле квартиры исполнительницы.

12 августа Telegram-канал Mash сообщал, что квартиру Долиной выставили на торги и попытались продать за 112 млн рублей.

По словам представителей звезды, квартиру хотели продать те же мошенники, которые в конце июля внесли загородный дом певицы в реестр залогового имущества ради кредита в 50 млн рублей.

Ранее Лариса Долина оправдалась за оскорбление подписчика.

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