«Сломала руку, ребра, копчик»: Холли Берри о травмах на съемках

Обладательница «Оскара» Холли Берри рассказала, какие травмы получала на съемках. Об этом 57-летняя американская звезда вспоминает в ролике, опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и посвященном выходу новой шпионской комедии «Союз».

По словам Берри, ее трижды отправляли в нокаут, а число переломов превышает 10.

«Я сломала руку и дважды ребра — один раз два ребра, другой — три. Сломала копчик, два пальца на ноге и палец — вот этот», — сказала она, со смехом подняв средний палец.

Она также призналась, что для съемок изучила множество боевых искусств: джиу-джитсу, тайский бокс, кикбоксинг, тхэквондо, а кроме того, научилась стрелять.

Накануне звезда сериала «Дневника вампира» Нина Добрев рассказала о восстановлении после аварии на электровелосипеде. Актриса призналась, что во время аварии порвала крестообразную связку, мениск и сломала плато большеберцовой кости в колене.

Ранее Холли Берри вышла в свет в «голом» платье без бюстгальтера.