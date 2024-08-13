Неизвестные попытались прорваться в квартиру Ларисы Долиной

Группа неизвестных в районе 10 утра 13 августа попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Четверо неизвестных, по данным канала, проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды. Они назвали жилье своей собственностью.

Артистки дома нет, охрана заблокировала входы в дом и не пускает гостей. После просьбы назваться один из заявляющих о правах на квартиру показал иностранный паспорт на английском языке.

12 августа Telegram-канал Mash сообщил, что квартиру Долиной выставили на торги и попытались продать за 112 млн рублей.

По словам представителей звезды, квартиру хотели продать те же мошенники, которые в конце июля внесли загородный дом певицы в реестр залогового имущества ради кредита в 50 млн рублей.

Ранее адвокат Елена Сенина заявила, что квартира Ларисы Долиной в безопасности.