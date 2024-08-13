Концерты Распутиной и Волочковой потребовали прекратить

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился в Telegram-канале поведением Анастасии Волочковой, Маши Распутиной и Светланы Бондарчук, которые не высказали «ни слова поддержки жителям Курска» на своих выступлениях.

По словам активиста, упомянутые звезды «продолжают кайфовать», пока в Курске идут ожесточенные бои.

«Сегодня официально обратимся ко всем главам субъектов с просьбой прекратить массовые мероприятия с участием вот этих вот а-ля звезд», — заявил он.

Недавно блогерша Ида Галич сообщила, что ей удалось собрать 7 млн рублей на помощь жителям Курской области. Она приложила в качестве доказательства скриншот переписки с представителем благотворительного фонда. Галич поблагодарила подписчиков, которые откликнулись на ее призыв отправить деньги.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на территорию Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

В регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФАС отказалась возбуждать дело на бар Ивлеевой за слоган «соси».