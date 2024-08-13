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Жену Канье Уэста заподозрили в злоупотреблении алкоголем: «Она сейчас не в себе»

Друзья Бьянки Цензори беспокоятся, что модель начала пить из-за проблем в браке

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Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images

Жена рэпера Канье Уэста, модель Бьянка Цензори могла начать злоупотреблять алкоголем на фоне тяжелого брака. Об этом сообщили близкие женщины изданию Daily Mail.

«Всем, кто знает Бьянку, ясно, что она сейчас не в себе», — сообщил инсайдер.

Знакомые тревожатся за модель, которая застряла в «темном мире» рэпера. По словам близких, Цензори начала пить, поскольку не видит выхода из сложившейся ситуации. Они добавляют, что раньше у знаменитости никогда не было проблем с алкоголем.

Недавно стоматолога Канье Уэста обвинили в поставках рэперу веселящего газа. Экс-помощник звезды Майло Ианнопулос подал соответствующую жалобу в Калифорнийский стоматологический совет с просьбой оценить действия специалиста.

По данным Ианнопулоса, стоматолог предоставлял рэперу газ за наличные и получал за это более $50 тысяч каждый месяц. Газ вызвал у Канье Уэста зависимость. Из-за пристрастия к веществу рэпер давал непонятные и противоречивые указания, а его настроение становилось непредсказуемым.

Врач Томас Коннелли отрицает все обвинения. Он называет историю «не только фактически неверной, но и намеренно вводящей в заблуждение».

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