Слоган «соси» Ивлеевой признали законным

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась возбуждать дело против нового заведения блогерши Анастасии Ивлеевой за слоган «Suck it», который переводится на русский как «соси это». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В ведомстве посчитали, что в рекламе Ивлеевой нет нарушения закона о рекламе.

В начале июня Ивлеева открыла новый ресторан «Nudles by Ivleeva» в Москве, рассердив поклонников афишей с фразой: «Suck it».При этом сама знаменитость уточнила, что фраза переводится как «всоси». Она, по словам Ивлеевой, подразумевает то, как люди должны «поступать с длинной лапшой в рамене».

Затем на блогершу пожаловались в ФАС из-за слогана. Жалоба поступила от общественников из движения «Сорок сороков». Они потребовали запретить рекламу.

В декабре Ивлеева устроила «голую вечеринку» в московском клубе «Мутабор». Гости мероприятия должны были прийти в таком виде, будто на них нет одежды. Вечеринку посетили многие представители российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, певица Лолита. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Впоследствии многие артисты, посетившие вечеринку, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.

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