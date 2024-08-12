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Адвокат раскрыла, грозит ли Долиной потеря квартиры из-за мошенников

Юрист Сенина заявила, что имущество певицы Ларисы Долиной в безопасности

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larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Адвокат Елена Сенина заявила в беседе с kp.ru, что квартира народной артистки России Ларисы Долиной в безопасности.

Сенина уточнила, что Росреестр не зарегистрирует переход права собственности на недвижимость Долиной. Поэтому квартиру артистки не смогут перепродать мошенники. Юристка порекомендовала певице подать заявление через МФЦ о запрете совершения регистрационных действий.

«А вот тем, кто поверит мошенникам, может угрожать потеря денег — и квартиру не приобрели, и задаток отдали. Поэтому честно было бы людей предупредить. Тем более у Долиной большой информационный ресурс для этого», — отметила Сенина.

12 августа Telegram-канал Mash сообщил, что квартиру Долиной выставили на торги и попытались продать за 112 млн рублей.

По словам представителей звезды, квартиру хотели продать те же мошенники, которые в конце июля внесли загородный дом певицы в реестр залогового имущества ради кредита в 50 млн рублей.

Мошенники якобы получили старое видео, где Лариса Долина показывает паспорт на камеру, чтобы подтвердить свою личность для заказчика выступлений. Продать квартиру они попытались нескольким людям, после чего пожаловались в полицию от лица обманутых покупателей, не получивших ключи.

Ранее на ресторан Собчак подали иск на 5 млн рублей.

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