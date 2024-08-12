На ресторан Собчак подали иск на 5 млн рублей

Бизнесвумен Вера Абель подала в суд на ресторан телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Абель подала иск в Арбитражный суд на заведение ООО «Манила», 15% которой принадлежит Собчак. По данным издания, предпринимательница хочет отсудить у телеведущей 5 миллионов рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. Дата предварительного судебного заседания назначена на 18 октября.

10 апреля kp.ru сообщило, что компания Ксении Собчак потерпела убытки. По данным издания, чистый убыток ресторана «Veter» составил 18 миллионов рублей. Заведение записано на ООО «Манила», 15% которой принадлежит Собчак. Заведение принесло владельцам выручку в 42 миллиона рублей.

Ресторан Veter открыт в Санкт-Петербурге в 2023 году. Заведение находится на борту парусника «Летучий Голландец», пришвартованного у Петропавловской крепости.

В ноябре 2022 года kp.ru утверждало, что Собчак вошла в состав учредителей трех компаний, связанных с ресторанным бизнесом: ООО «Ши», ООО «ФИШ» и ООО «Гавань». Последняя фирма за 2021 год на доставке продуктов и ресторанной деятельности «Гавань» заработала 278 миллионов рублей с чистой выручкой в 32 миллиона рублей. Среди владельцев всех трех бизнесов также числится друг телеведущей, ресторатор Борис Зарьков.

Ранее Ксения Собчак ответила на критику своей внешности.