Пригожин осудил блогера, обматерившего Галкина на концерте

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что обматеривший Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) блогер Максим Винклер повел себя неправильно.

«Мы чего добиваемся, конфликта? Сказать лишний раз, что Максим такой или сякой, немазанный? Это не совсем правильно. Вот человек пришел, создал информационный повод, вспомнил лишний раз про Галкина», — рассказал шоумен.

Пригожин уточнил, что не защищает Галкина, но «пытается защитить ситуацию».

Пригожин отметил, что на концерт Галкина приходят люди, которые могут быть не связаны с политикой. По словам продюсера, зрители хотят получить удовольствие от выступления и расслабиться. Он назвал провокацией поступок Винклера.

«Помимо этого человека, который пришел с гвоздичками на концерт Галкина, пришло еще большое количество людей посмотреть на творчество», — отметил продюсер.

12 августа стало известно, что Галкина обматерил зритель с первого ряда на концерте в Юрмале.

Блогер Максим Винклер сообщил юмористу, что специально купил билет на первый ряд, чтобы рассказать Галкину о своем отношении к нему. После этого блогер попытался подарить комику букет, но последний не принял цветы.

Ранее Галкин обратился к российским артистам на фоне ситуации в Курской области.