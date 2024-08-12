Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пригожин осудил блогера, обматерившего Галкина на концерте

Продюсер Пригожин назвал провокацией действия обматерившего Галкина блогера

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что обматеривший Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) блогер Максим Винклер повел себя неправильно.

«Мы чего добиваемся, конфликта? Сказать лишний раз, что Максим такой или сякой, немазанный? Это не совсем правильно. Вот человек пришел, создал информационный повод, вспомнил лишний раз про Галкина», — рассказал шоумен.

Пригожин уточнил, что не защищает Галкина, но «пытается защитить ситуацию».

Пригожин отметил, что на концерт Галкина приходят люди, которые могут быть не связаны с политикой. По словам продюсера, зрители хотят получить удовольствие от выступления и расслабиться. Он назвал провокацией поступок Винклера.

«Помимо этого человека, который пришел с гвоздичками на концерт Галкина, пришло еще большое количество людей посмотреть на творчество», — отметил продюсер.

12 августа стало известно, что Галкина обматерил зритель с первого ряда на концерте в Юрмале.

Блогер Максим Винклер сообщил юмористу, что специально купил билет на первый ряд, чтобы рассказать Галкину о своем отношении к нему. После этого блогер попытался подарить комику букет, но последний не принял цветы.

Ранее Галкин обратился к российским артистам на фоне ситуации в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами