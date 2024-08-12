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Назван гонорар «Любэ» за выступление на патриотическом фестивале

«Светский хроник»: «Любэ» выступит на фестивале в Ставрополе за 7,8 млн рублей

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Александр Вильф/РИА Новости

Группа «Любэ» выступит на фестивале патриотической песни «Солдатский конверт-2024». Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Мероприятие пройдет 3 сентября в Ставрополе на сценической площадке на Крепостной горе. Артисты споют 20 песен за 50 минут. Как уточняет издание, группа работает по 100%-й предоплате.

В июне лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев признался, что коллектив не может осуществлять концерты в Донбассе, поскольку там «слишком сложные условия».
По словам Расторгуева, участники группы «Любэ» отказываются проводить большие концерты в Донбассе из-за оборудования. Самостоятельно выступать в новых регионах Расторгуев не может, потому что он «не совсем бард». При этом лидер «Любэ» отметил, что группа бывала в Донецке.

В феврале 2024 года в ДНР приезжал певец Филипп Киркоров после скандала с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой. Тогда исполнителя раскритиковали за то, что он спел перед российскими военными песню «Снег» украинской артистки Ирины Билык. В 2018 году во время концерта во Львове певица высказывалась против России и отказалась признавать Крым российским регионом.

Ранее экс-солист «На-на» оценил решение звезд уехать из России из-за СВО.

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