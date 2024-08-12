Ксения Бородина рассказала о смешном прозвище от возлюбленного

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что возлюбленный Николай Сердюков называет ее картошкой.

Бородина опубликовала скриншоты с перепиской партнера, в которых он обращается к ней таким образом.

«Когда ты думала, что ты кошка, а ты картошка», — поделилась знаменитость.

1 августа Бородина показала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из снимков мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото из Instagram Бородиной есть такой же шрам, как и у участника программы. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Бородина отмечала, что Сердюков – умный, разносторонний и интересный человек.

11 августа Бородина снялась с возлюбленным, блогером Николаем Сердюковым, на концерте рэпера Macan. В ролике телеведущая страстно целовалась и обнималась с партнером. Знаменитость подписала видео: «Коты».

Ранее Бородина ответила на опасения, что возлюбленный ей пользуется.