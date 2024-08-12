Панк-сказка «Король и Шут» отправится на гастроли по России

Симфоническая панк-сказка «Король и Шут» по мотивам песен культовой группы отправится на гастроли по России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Яндекс Афише.

«Мы знаем, что в столицу специально приезжали гости, чтобы сходить на концерты. Вселенная «Короля и Шута» продолжает привлекать к себе внимание как преданных поклонников, так и совсем новой аудитории и мы очень рады, что теперь симфоническое представление звука, света и потрясающего вокала увидят жители сразу нескольких городов», — делится Энрико Мазавришвили, директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши.

Симфоническое шоу обещает впечатлить зрителей детально проработанными образами, оригинальным видеорядом, включая кадры из сериала «Король и Шут» и световым шоу.

В оригинальных инструментальных версиях в исполнении более ста музыкантов Imperial Orchestra, хора и органа, размещенных на многоуровневой сцене прозвучат хиты «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Лесник» и другие. На большом экране появятся тексты песен, чтобы было удобно подпевать.

Тур начнется в Уфе — первое шоу пройдет 6 октября в «Уфа-Арена», затем в Перми — 9 октября в УДС «Молот», затем панк-сказку можно будет увидеть в Екатеринбурге — 12 октября в «МТС Live Hall», Омске — 15 октября в «G-Drive Arena», Новосибирске — 18 и 19 октября в «Локомотив Арена». Завершится тур в Москве 9 ноября в «ЦСКА Арена».

Билеты на шоу доступны онлайн.

Ранее сообщалось, что летний книжный фестиваль «Смены» впервые пройдет в Выксе.