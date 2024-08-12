«Падал в обморок от голода»: Сибирский Конор рассказал о тяжелом детстве

Боец поп-ММА Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский, дошедший до финала шоу «Титаны», рассказал о тяжелом детстве и воспитании в детдоме. Его цитирует kp.ru.

По словам Надратовского, их со старшим братом отца не стало, у мамы были проблемы с алкоголем, и братья временно жили у многодетной знакомой семьи.

«А в холодильнике — шаром покати. Помню, как падал в обморок из-за голода. Приходилось собирать металлолом, копать картошку и выполнять мелкую работу у соседей, чтобы поесть», — вспоминает спортсмен.

10-летний Анатолий попал в детский дом в поселке под Иркутском, где начал заниматься рукопашным боем, появились первые награды, ребята в учреждении поддерживали его.

«И…вернулась мама. Рассказала, что в городе серьезно сломала ногу и была вынуждена поправлять здоровье. Она пообещала все исправить и забрать меня», — рассказывает Надратовский.

Женщина действительно восстановилась в родительских правах и вернула Анатолия в семью в 17 лет. Сейчас, говорит спортсмен, он не таит обиды на родительницу, поскольку судьба сделала его тем, кто он есть.

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