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Летний книжный фестиваль «Смены» впервые пройдет в Выксе

Российские издательства представят новинки на книжном фестивале «Смены» в Выксе

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Пресс-служба Центра современной культуры «Смена»

В Выксе 17 августа культурное пространство Ex Libris совместно с казанским Центром современной культуры «Смена» при поддержке благотворительного фонда «ОМК-Участие» впервые проведут Летний книжный фестиваль «Смены». Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы мероприятия.

Основная часть событий пройдет в парке культуры и отдыха Выксы, а отдельные мероприятия — в пространстве Ex Libris и «Оранжерее». Вход на все события фестиваля будет свободным.

В течение всего дня фестиваля российские издательства будут представлять новинки на книжной ярмарке. Среди них издательская группа «Альпина», издательская программа Музея современного искусства «Гараж», «Карьера Пресс», «Лайвбук», «МИФ», «Редкая птица», «Самокат», книжный магазин «Смена», А+А, Ad Marginem и многие другие.

Публичная программа Летнего книжного фестиваля «Смены» сосредоточится на литературе и ее междисциплинарном влиянии. Помимо лекций и дискуссий, в рамках образовательной программы Летнего книжного фестиваля пройдут театральная читка прозаических и поэтических текстов времен ушедшего детства «Истории чистых тарелок», созданная режиссером Львом Харламовым, и презентация книги «Азбука города В» Надежды Сячиной и учеников ее курса графической иллюстрации, прошедшего в культурном центре «Волна».

Большим акцентом Летнего книжного фестиваля «Смены» в Выксе планируют сделать масштабную программу для родителей с детьми: для них организованы мастер-классы, музыкальные и иллюстраторские лаборатории, специальные издания раскрасок о городе. Дети будут заняты со специалистами, пока взрослые слушают интересующие их лекции.

Музыкант, композитор, педагог, основатель группы «Елочные игрушки», экс-участник проектов 2H company и СБПЧ Александр Зайцев проведет двухдневные занятия «Музыка для чтения книг», участники которых напишут свою первую музыкальную композицию — аудиосопровождение для любимой книги.

Также в программе фестиваля запланированы выставки, шахматный турнир, специальные городские проекты и многое другое.

Книжные фестивали «Смены» за 11 лет существования трижды становились открывающими мероприятиями для новых общественных пространств Казани: в 2013 году фестиваль открыл Центр современной культуры «Смена», в 2017 стал первым крупным событием в обновленном парке «Черное озеро», а в 2020 открывал Национальную библиотеку Республики Татарстан.

Ранее более 700 тысяч человек посетили фестиваль «Москва 2030» в первые дни его работы.

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