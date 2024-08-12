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У Егора Крида начались проблемы с психическим здоровьем

Певец Егор Крид заявил, что страдает от быстрого пульса при панических атаках

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Певец Егор Крид признался, что перенес паническую атаку во время сеанса массажа. О начавшихся проблемах с психическим здоровьем он рассказал во время прямого эфира на Twitch, пишет «Пятый канал».

По словам Крида, во время панических атак он страдает от высокого пульса и повышенного сердцебиения, а в остальном чувствует себя нормально.

«То есть я не чувствую себя плохо, я не чувствую себя как-то потерянно. У меня нет страха никакого, но просто очень быстрый пульс», — говорит он.

Крид объяснил, что после трех дней работы в закрытом помещении решил расслабиться с помощью массажа. Ему стало плохо во время процедуры, и сеанс пришлось отменить. Помощь врачей звезде не понадобилась.

Накануне сообщалось, что Егор Крид завел нового домашнего питомца. — робопса. Стоимость техники составляет примерно 270 тысяч рублей.

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