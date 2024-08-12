Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная отказалась лечить рак. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 84-летняя звезда «Бриллиантовой руки» в последнее время стала страдать от сильных болей в голове, ушах и горле. Актриса, утверждает источник, постоянно чувствует слабость, у нее сильно ухудшилось зрение.

Биопсия показала, что у Светличной развивается злокачественная опухоль, однако актриса якобы отклонила предложения врачей по лечению из-за риска ухудшения самочувствия. Оперировать ее не будут, но назначат лекарственную терапию.

Накануне сын Светланы Светличной Алексей Ивашов опроверг, что у артистки случился инфаркт.

Ивашов заявил, что у Светличной стабильное состояние. Он также назвал неправдой слухи о том, что причиной болезни Альцгеймера у матери могла стать опухоль головного мозга. По словам сына знаменитости, у актрисы возрастные проблемы.

Ранее Отар Кушанашвили пожаловался на самое тяжелое испытание во время болезни.