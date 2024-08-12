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Бородина назвала подписчиц курицами

Телеведущая Бородина назвала критиков ее романа с Сердюковым курицами

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина ответила критикам ее романа с блогером Николаем Сердюковым. К подписчицам, не принимающим ее выбор, она обратилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Лебедь никогда не нравилась курицам. Ужасно длинная шея и даже кудахтать не умеет», — написала она.

По словам Бородиной, если кому-то неприятно наблюдать за страстью в ее отношениях с Сердюковым, значит, этот человек наполнен чем-то, отравляющим его жизнь.

Слухи об отношениях пара подтвердила в начале августа.

Накануне Бородина снялась с Сердюковым на концерте рэпера Macan. В ролике, опубликованном в соцсетях звезд, Бородина и Сердюков страстно целовались и обнимали друг друга.

Некоторые поклонники Ксении Бородиной негативно отреагировали на ролик, раскритиковав ее за чрезмерную откровенность.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает новый возлюбленный Бородиной.

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