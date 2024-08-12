Зритель с первого ряда обматерил Максима Галкина

Шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) на концерте в Юрмале обматерил зритель с первого ряда. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Галкин общался со зрителями и отвечал на их вопросы.

«Мне надо сказать, что вы [дурак]», — заявил Галкину зритель.

Блогер из России по имени Максим сообщил юмористу, что специально купил билет на первый ряд, чтобы рассказать Галкину о своем отношении к нему. После этого блогер попытался подарить комику букет, но последний не принял цветы.

Канал сообщает, что этот же блогер в Берлине до этого встретил актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) и едва не подрался с ним перед финальным матчем Чемпионата Европы по футболу Испания — Англия.

Накануне Галкин заявил, что Газманов, Лепс и Бабкина, «обласканные Кремлем», якобы не реагируют на нападение ВСУ на Курскую область. Он проверил соцсети звезд и обнаружил, что Газманов на своей странице вспоминает прошлые хиты, Лепс проводит концерт в Анапе, а Бабкина рассказывает о кошках.

Ранее Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах.