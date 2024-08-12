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Назван лидер кинопроката в России и СНГ за выходные

Американский боевик «Бордерлендс» возглавил кинопрокат за выходные

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Global Film

Фантастический боевик «Бордерлендс», снятый Элаем Ротом и Тимом Миллером, стал лидером проката в России и СНГ, заработав 77,5 миллиона рублей в минувшие выходные. Эти данные приводит портал kinobusiness.com за период с 8 по 11 августа.

Фильм основан на популярной компьютерной игре в жанре фантастического шутера. В главных ролях снялись Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Джейми Ли Кертис, Хейли Беннетт, Кевин Харт и другие.

На втором месте оказался канадско-американский триллер «Собиратель душ» режиссера Осгуда Перкинса, собравший 35,8 миллиона рублей. Сюжет фильма рассказывает о ФБР-агенте Ли Харкер, которая расследует серию жестоких преступлений, совершенных таинственным серийником по прозвищу Собиратель душ.

В картине снялись Алисия Уитт, Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд и другие.

Третью позицию занял фильм «Мой дикий друг» режиссера Анны Курбатовой, собравший 27,7 миллиона рублей. Съемки проходили в Каменске-Уральском, а сюжет рассказывает о семикласснике Саше Меньшикове, который спасает лисенка от браконьеров. В фильме снялись Юля Александрова, Елисей Чучилин, Юрий Колокольников и другие.

Кинокомикс «Дэдпул и Росомаха» Шона Леви, который недоступен для просмотра в кинотеатрах России и Беларуси, занял второе место в прокате стран СНГ с результатом 44,7 миллиона рублей. Главные роли исполнили Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Дафни Кин и Морена Баккарин.

Ранее Бланшетт рассказала, что получала гонорар за «Властелина колец» бутербродами.

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