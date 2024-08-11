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Теона Контридзе о Цискаридзе: «Живет, как монах»

Певица Теона Контридзе заявила, что удивилась обстановкой дома Цискаридзе

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Нина Зотина/РИА Новости

Джазовая певица Теона Контридзе вспомнила, что испытывала трепет перед тем, как впервые побывать в доме у хореографа Николая Цискаридзе. Об этом знаменитость рассказала на YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Думаю, приеду, там будет обстановка, как у Нуриева: много антиквариата, много ковров, много такой какой-то будуарности квартиры или дома. А он живет как монах», — заявила исполнительница.

Она назвала артиста человеком, равнодушным к материи. По словам Контридзе, при переезде в Россию Цискаридзе взял с собой только библиотеку и иконы.

«Вы видели бы, как он ест. Он ест четыре продукта: хлеб, сыр, помидор, мясо. Все. Просто святая триада», — поделилась певица.

В августе Теона Контридзе раскрыла тяжелый диагноз мужа Николая Клопова. Артистка призналась, что супруг год передвигается на инвалидной коляске. Ему диагностировали рассеянный склероз пять лет назад.

Звезда обвенчалась с Клоповым в 2008 году. У супругов есть общий ребенок — сын Георгий. Также певица несколько лет состояла в отношениях с участником «Фабрики звезд» Юрием Титовым.

Ранее сообщалось, что виллу Меладзе хотят сделать санаторием для бойцов СВО.

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