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Лариса Голубкина о поцелуе с Юрием Яковлевым: «В моей памяти навечно»

Актриса Голубкина вспомнила, что оторвала усы Юрию Яковлеву во время поцелуя

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Мосфильм

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина призналась, что ее первый поцелуй произошел на съемках фильма «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова. Ее слова передает PROZVEZD.

«Мы в финальной сцене — и вы же это помните, да? — целовались с Юрием Яковлевым, царствие ему небесное», — пояснила знаменитость.

В картине Голубкина сыграла Шурочку Азарову, а Яковлев — поручика Ржевского. По воспоминаниям артистки, сцену поцелуя между их героями сняли только с третьего дубля, поскольку Голубкина постоянно срывала со своего партнера приклеенные усы. При этом, подчеркнула Голубкина, этот поцелуй остался в ее «памяти навечно».

Недавно звезда «Служебного романа» Немоляева ответила на заявление Стаса Садальского о существовании черного списка на «Мосфильме». Она назвала шоумена большим фантазером. По словам звезды «Служебного романа», она никогда не слышала подобную информацию, хотя провела на «Мосфильме» все свое детство и юность.

В конце июля Садальский пожаловался на черный список, якобы существовавший на киностудии «Мосфильм» в СССР. В частности, рассказывал он, в списке фигурировала и на тот момент будущая народная артистка СССР Инна Чурикова.

Ранее Галкин обратился к российским артистам на фоне ситуации в Курской области.

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