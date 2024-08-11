Лолита призвала к помощи курянам

Певица Лолита Милявская призналась в Telegram-канале, что направила помощь пострадавшим жителям Курской области.

Знаменитость поблагодарила блогершу Иду Галич, которая предоставила контакты фондов. Также Лолита оставила информацию об общественной организации, занимающейся помощью пострадавшим.

«Честно говоря, я уже несколько дней сама искала, как я могу поучаствовать в судьбе людей из Курской области, хотя бы теплым одеялом, покрывалом, подгузником», — заявила исполнительница.

Она призналась, что быстро разобралась, как направить помощью через фонд. Милявская объяснила, что сочувствующие могут поучаствовать в благотворительности по-разному: деньгами, вещами и проч. Фонд принимает, в том числе еду, подушки, одеяла, шампуни и подгузники.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на территорию Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

В регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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