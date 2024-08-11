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Немоляева о черном списке «Мосфильма»: «Ходили какие-то разговоры»

Актриса Немоляева назвала фантазиями информацию о черном списке «Мосфильма»

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Кинокомпания АЛЬЯНС

Актриса Светлана Немоляева ответила на заявление Стаса Садальского о существовании черного списка на «Мосфильме». Ее слова передает издание «Абзац».

Она назвала шоумена большим фантазером. По словам звезды «Служебного романа», она никогда не слышала подобную информацию, хотя провела на «Мосфильме» все свое детство и юность.

«Предполагаю, что ходили какие-то разговоры между режиссерами — кого надо брать, кого не надо брать. Я считаю, что слова о наличии черного списка — фантазии Садальского», — заявила знаменитость.

В конце июля Садальский пожаловался на черный список, якобы существовавший на киностудии «Мосфильм» в СССР. В частности, рассказывал он, в списке фигурировала и на тот момент будущая народная артистка СССР Инна Чурикова. Она, по словам Садальского, исчезла из списка, когда вышла замуж за «социально значимого» режиссера Глеба Панфилова.

«Сегодня кого захочет продюсер (даже кухарку), того и снимает. Но бездари не знают, что любое хорошее кино по аналогии с хорошим вином с возрастом только лучше», — утверждал шоумен.

Ранее Аркадия Укупника уличили в присвоении трех мест на парковке для инвалидов.

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