Певица Алла Пугачева оставила комментарий под постом журналистки Ксении Собчак в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), почтившей память своего отца Анатолия Собчака в день его рождения.

«Не забуду никогда», — написала исполнительница.

В 1994 году Анатолий Собчак, будучи мэром Санкт-Петербурга, лично зарегистрировал брак Аллы Пугачевой с ее тогдашним возлюбленным Филиппом Киркоровым. Звездная пара прожила в браке 11 лет, а в 2011 году Примадонна вышла замуж за пародиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Галкиными и детьми из России в Израиль. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям, призвав внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. Она также заявила, что люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В начале августа 2024 года стало известно о возможном приезде Пугачевой в Россию, после чего появились сообщения о ее концерте. Позднее сама исполнительница высмеяла сообщения о том, что она намерена выступить в России.

Ранее Галкин обратился к российским артистам на фоне ситуации в Курской области.