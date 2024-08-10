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«Чистый кайф»: новый возлюбленный Бородиной о романе с ней

Блогер Сердюков подтвердил отношения с телеведущей Бородиной

Новый возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков подтвердил отношения со звездой. Он опубликовал у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, посвященное избраннице

«Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф», — написал он.

В комментариях Бородина заявила Сердюкову, что приносит удачу.

«Я не хочу никак подписывать это видео, можно просто наслаждаться этим, как я наслаждаюсь с тобой каждым моментом», — подписала она репост романтичного ролика.

Слухи о романе Бородиной с Сердюковым появились в конце июля. Тогда телеведущая выложила кадр, где обнимала мужчину, который был одет в белую рубашку с цветочным принтом. Лицо избранника было скрыто, однако в сети предположили, что на снимке именно Сердюков, из-за похожего шрама.

Бородина дважды была замужем: от бизнесмена Юрия Будагова она родила дочь Марусю, а от предпринимателя Курбана Омарова девочку Теону.

Накануне бывшая жена Николая Сердюкова Алина Акилова отписалась от Ксении Бородиной.

Ранее Ксения Бородина ответила, хотела ли бы стать женой президента России.

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