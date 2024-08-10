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Гаспар Ноэ назвал свои любимые советские фильмы

Любимыми советскими фильмами режиссера Ноэ оказались «Летят журавли» и «Восхождение»

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Мосфильм

Французский режиссер Гаспар Ноэ назвал свои любимые советские фильмы. Его цитирует ТАСС.

По словам кинематографиста, две недели назад он был в Буэнос-Айресе на ретроспективе российского кино.

«Смотрел очень много российских фильмов, советских фильмов. Был очень впечатлен их количеством и разнообразием», — поделился он на спецпоказе своего фильма «Вихрь» в Москве.

Любимыми российскими фильмами он назвал работы Андрея Тарковского, а также картину «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957) и военную драму «Восхождение» Ларисы Шепитько (1976).

Также, уточнил Ноэ, иногда он смотрит фильмы по рекомендациям знакомых россиян — недавно посмотрел «Груз 200» Алексея Балабанова и собирается посмотреть его же фильм «Брат».

Гаспар Ноэ — автор фильмов «Необратимость», «Вход в пустоту», «Любовь», «Экстаз», многократный участник Каннского кинофестиваля.

Накануне во время визита в Россию Ноэ высоко оценил потенциал кинопарка «Москино».

Ранее Ноэ посетил закрытый ужин в Москве.

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