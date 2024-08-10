Французский режиссер Гаспар Ноэ назвал свои любимые советские фильмы. Его цитирует ТАСС.
По словам кинематографиста, две недели назад он был в Буэнос-Айресе на ретроспективе российского кино.
«Смотрел очень много российских фильмов, советских фильмов. Был очень впечатлен их количеством и разнообразием», — поделился он на спецпоказе своего фильма «Вихрь» в Москве.
Любимыми российскими фильмами он назвал работы Андрея Тарковского, а также картину «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957) и военную драму «Восхождение» Ларисы Шепитько (1976).
Также, уточнил Ноэ, иногда он смотрит фильмы по рекомендациям знакомых россиян — недавно посмотрел «Груз 200» Алексея Балабанова и собирается посмотреть его же фильм «Брат».
Гаспар Ноэ — автор фильмов «Необратимость», «Вход в пустоту», «Любовь», «Экстаз», многократный участник Каннского кинофестиваля.
Накануне во время визита в Россию Ноэ высоко оценил потенциал кинопарка «Москино».
Ранее Ноэ посетил закрытый ужин в Москве.