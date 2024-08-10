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Известного рэпера приговорили к четырем годам тюрьмы

Рэпер Blueface получил четыре года тюрьмы за нарушение условий испытательного срока

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Scott Roth/Invision/AP

Американского рэпера Blueface (настоящее имя Джонатан Джамал Портер) получил четыре года тюрьмы за нарушение условий испытательного срока по уголовному делу о нападении. Об этом сообщает The Sun.

Известного 27-летнего артиста приговорили к реальному сроку после испытательного, назначенного за нападение на охранника в 2021 году.

За предыдущие нарушения Портрет уже отбыл около 400 дней за решеткой, поэтому он выйдет на свободу через три года.

Менеджер артиста Wack 100 уже заявил, что не сомневается в сокращении срока.

«Он будет дома через 9-10 месяцев», — заявил представитель Blueface.

В сентябре 2021 года Blueface был арестован за нападение на охранника возле бара в Лос-Анджелесе. В ноябре 2022 года его снова арестовали — на этот раз за стрельбу по мужчине, который отпустил шутку по поводу цены машины артист. Еще раз Blueface задержали по подозрению в ограблении в июне 2023 года.

В августе 2023 года Blueface получил удар ножом от агрессора во время тренировки по боксу в спортзале.

Ранее рэпера Трэвиса Скотта арестовали за пьяную драку в Париже.

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